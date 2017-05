Pep Guardiola ha hablado durante las últimas horas y de sus declaraciones se hace eco el diario Marca. El preparador ha valorado su primera temporada al frente del banquillo del Manchester City, una campaña en la que no ha conseguido ningún título y en la que ni siquiera ha logrado mejorar con respecto al curso pasado del último entrenador citizen, Manuel Pelegrini.

«En un gran club, si no ganas en seis meses, estás fuera. Ahí, en sitios como el Bayern o el Barcelona, tienes que ganar. No te dan segundas oportunidades. Aquí me han dado una, intentaré aprovecharla. En mi situación, en un gran equipo, me habrían despedido. Estoy seguro. Intentaré hacerlo mejor el año que viene», explicó el técnico catalán de forma tajante, insatisfecho con el resultado del presente curso futbolístico, y todavía con dos partidos pendientes, en los que se juegan estar o no en Champions League de cara a la temporada que viene.

También ha hablado de la posibilidad de que James Rodríguez abandone el Real Madrid para fichar por un equipo de la Premier League: «Por calidad no hay dudas. En el Real Madrid no juega porque sus compañeros son muy buenos. Todos los buenos jugadores del mundo pueden jugar en todas las ligas, dependerá de su equipo y de sus compañeros. El bueno siempre juega en todos lados. Pero la calidad es indudable».