Guardiola confirmó tras el amistoso disputado entre el Manchester City y el Manchester United la salida de Aleksandar Kolarov. «Tiene una gran oportunidad de volver a Roma, se dirigió a mí y al club y nos pidió salir. No me gusta mantener a los jugadores que no se quieren quedar. Por lo tanto es la mejor solución para todos».

El defensa de 31 años estaría interesado en salir, sobre todo después de los importantes refuerzos que ha hecho el Manchester City en la línea defensiva y los que se presupone que hará a lo largo del mercado estival.