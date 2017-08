Antes de comenzar la Premier League, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, que es el equipo que más dinero lleva gastado en este mercado estival de fichajes, ha dado su visión sobre la llegada de Neymar al PSG. Y también sobre el hecho de que este movimiento ha provocado una clara inflación en el mercado de traspasos.

«Lo que está pasando es insostenible. Va a tener que terminar. Cuatro o cinco jugadores acababan contrato y necesitábamos buscar laterales, llevábamos muchos años sin fichar ahí. No vamos a fichar mucho en las próximas temporadas, ahora tenemos un equipo joven. El club ha sido inteligente. Si eres un equipo inglés, el jugador cuesta 10 millones más. Si Neymar rinde bien y gana de todo, no será caro. Hay jugadores que nunca son caros. Lo que generan, te lo dan. Cristiano no fue caro para el Real Madrid», afirmó el técnico.