Pese a los rumores de salida, los aficionados del Manchester City pueden respirar tranquilos. El atacante argentino Sergio Agüero seguirá en el Etihad Stadium. Esto es precisamente lo que se ha encargado de confirmar el propio entrenador de la escuadra citizen Pep Guardiola en una rueda de prensa celebrada esta misma tarde.

«Vosotros conocéis mi opinión sobre Sergio. Ya lo dije en varias ocasiones durante la pasada temporada. Él es nuestro jugador. Él va a seguir así». Pone de este modo punto y final el técnico al culebrón que estaba protagonizando el futbolista de 29 años con contrato con el Manchester City hasta junio de 2019.

También destacó el entrenador que Claudio Bravo tampoco se moverá de su equipo y reconoció que «Será portero del City la próxima temporada. Vamos con Ederson, Claudio y los muchachos jóvenes».

PEP: You know my opinion about Sergio - he is our player and he will remain here.

— Manchester City (@ManCity) 19 de julio de 2017