Este verano el Borussia de Dortmund se ha llevado del Manchester City a Jadon Sancho, una de las perlas con más futuro de la entidad inglesa. Así ha explicado Pep Guardiola la fuga del joven talento de 17 años del Etihad Stadium, en unas declaraciones que recoge Marca.

«Nosotros creemos que el siguiente paso en su evolución es entrenar todos los días con nosotros, como Phil Foden y Brahim Díaz. Pero él decidió, o su agente, que no querían firmar el contrato. Y yo le dije que entonces no vendría a la gira de Estados Unidos. Si no firmaba el contrato, no vendría a la gira. Y en las últimas dos o tres semanas ni siquiera vino a entrenar. Tenía que venir pero no vino. Le preguntábamos dónde estaba, pero no contestaba. Nosotros hicimos todo lo que pudimos para que Sancho se quedara. Incluso después de que nos diéramos la mano y él nos dijera que no, nosotros volvimos a insistir. Quedamos con su padre y con él, pero nos siguieron diciendo que no. Él quería jugar inmediatamente con el primer equipo. Y le dije: ’vale, vas a entrenar con nosotros... y si te lo ganas, jugarás. Ahí ya depende de tus cualidades, no de tus supuestas cualidades’. Pero decidió irse al Dortmund», afirmó el técnico catalán.