Juan C. Navarro

Aunque el acto convocado por la Peña Ramón Mendoza tenía como objetivo el de brindarle una despedida acorde a los méritos contraídos durante los últimos años, lo cierto es que durante el pertinente discurso, el portugués Pepe quiso dejar claro que está dispuesto a valorar su permanencia en el Real Madrid hasta el último segundo.

«Para mí ha sido un honor muy grande estar cada año en la peña Ramón Mendoza. Os deseo que seáis muy felices. He intentado honrar esta camiseta, aprender de Raúl, espíritu de equipo. Siempre he respetado a la gente del estadio. He trabajado al máximo para dar felicidad a todos aficionados (...) Mi futuro Dios lo sabrá, porque tengo contrato hasta el 30 de junio... ¿No, presidente? Yo trabajo para estar aquí y voy a trabajar al máximo para volver cuanto antes y ayudar al equipo. Lo vamos a dar todo para ganar títulos», aseveró.