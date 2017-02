El futbolista alemán ha asegurado tras el encuentro frente al Wolfsburgo que colgará las botas al final de la presente temporada: «Terminaré mi carrera al final de la temporada. Lo he estado considerando hace más de un año pero tenía que ir comprobando que tal estaba día a día, semana a semana, en el campo de entrenamiento».

Philipp Lahm suma 501 partidos con el Bayern de Múnich desde su debut en 2002 y ha ganado la Bundesliga 7 veces, 1 vez campeón de la Champions League y se alzó con el Mundial de fútbol en el pasado mundial de Brasil. Una carrera exitosa a la que pondrá fin el próximo verano a pesar de tener un año más de contrato.

