El atacante ha ampliado su vínculo con el club red hasta 2022. El conjunto de Anfield ha querido cerrar estas negociaciones cuanto antes debido al interés de grandes equipos de Europa en hacerse con sus servicios. El brasileño es clave en el esquema de Jürgen Klopp y quiere devolver esta confianza: «Estoy muy feliz por firmar un nuevo contrato aquí. Es un club al que estoy muy agradecido y quiero pagar la creencia que han depositado en mi», aseguró el jugador.

Philippe Coutinho verá aumentada su ficha al final de esta campaña y a sus 24 años espera liderar al Liverpool en busca de volver a levantar un título en una etapa en la que han recuperado la ilusión con Jürgen Klopp al mando del equipo.

It’s the news you’ve been waiting for…

@Phil_Coutinho has signed a new deal with the club!

Read more: https://t.co/SC3OdLiGre pic.twitter.com/QjxLG3zj03

— Liverpool FC (@LFC) 25 de enero de 2017