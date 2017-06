Dries Mertens acaba de renovar con el Nápoles, un contrato que lo vincula al cuadro partenopeo hasta 2020. Y de este modo aleja al belga de 30 años de algunos de sus pretendientes. De hecho el jugador ha hablado ahora del interés del FC Barcelona por ficharlo.

«El Barcelona me quiso, pero ¿qué sentido tiene ir allí y ser suplente de Messi, Suárez y Neymar? No hubiera jugado en otro equipo de Italia, aunque me gusta la Serie A. El Chelsea me quería, pero Antonio Conte, el entrenador, no me llamó. Allí habría encontrado probablemente espacio, pero el Nápoles no es inferior», afirmó el jugador en declaraciones que recoge Mundo Deportivo.