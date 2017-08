Ante los rumores que colocan a Julian Draxler fuera del PSG y vinculan al jugador al FC Barcelona, su agente ha salido a la palestra dejando un claro mensaje tanto para los dirigentes del club parisino como para los clubes que podrían estar interesados en contratar al internacional alemán.

«No prestamos atención a lo que está escrito. No hay ningún cambio. Si alguien escribe diciendo "Tengo esta información de Nasser Al-Khelaifi", entonces me gustaría tenerlo en cuenta y me gustaría tener una conversación con el presidente. Pero, de nuevo, no hay ningún problema. Así que todo está dicho», dijo Roger Wittmann, representante de Draxler, a Sport1. Asegura que lo único que se puede esperar del jugador es que vuelva a los entrenamientos a las órdenes de Unai Emery.