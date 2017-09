En este inicio de temporada, Kevin Trapp ha perdido protagonismo y la titularidad en el PSG a manos de Alphonse Areola. El alemán de 27 años no está lógicamente contento, y sabe que si no juega no podrá ir al Mundial de Rusia, porque además cuenta con mucha competencia.

Joachim Löw solamente puede llevar a tres porteros y Manuel Neuer, Ter Stegen y Bernd Leno están ahora por delante. Por eso TuttoMercato afirma que el teutón valora seriamente la posibilidad de cambiar de aires en el mercado de invierno.