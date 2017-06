Hace algunos días conocíamos que Javier Pastore, quien estos días ha coincidido en Ibiza de vacaciones con su compañero Marco Verratti, quería abandonar el PSG. El principal motivo es la falta de minutos del argentino de 27 años, que la temporada pasada jugó solamente 26 partidos (3 goles).

Pero ahora el futbolista ha reculado en sus últimas declaraciones a la emisora de radio Súper Mitre: «La verdad es que no ha sido una buena temporada para mí. He tenido un montón de lesiones, pero pienso que al final me voy a quedar».