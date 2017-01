Largo y tendido se ha hablado acerca del futuro de Javier Pastore. Los problemas físicos que han venido acompañando durante las últimas temporadas al centrocampista de 27 años han generado varios rumores acerca de un posible adiós al Paris Saint Germain, sugiriéndose un buen número de equipos en forma de posibles destinos.

Sin embargo, los planes del internacional argentino no pasan por ahí. Esto es precisamente lo que ha señalado el ex del Palermo por medio de su cuenta de Twitter, donde ha destacado que «Yo no deseo salir de País. Tengo mucho que dar todavía por el Paris Saint Germain». Parece que el asunto puede darse por cerrado.