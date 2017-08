Javier Pastore ha sonado con fuerza para abandonar el PSG durante este mercado estival. Desde Italia había equipos interesados en hacerse con el futbolista, con el Inter de Milán entre los interesados. El agente ha reconocido el interés a Tuttomercato.

Al ser cuestionado por los rumores de su salida, dijo que «está en París en estos momentos. Javier no va a irse del PSG, es un jugador importante». También ha admitido que han llegado ofertas. «Por supuesto, esto no lo niego, pero la entidad ha rechazado todo, especialmente una oferta muy importante Se considera que es un jugador invendible... No se vende».