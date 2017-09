«En primer lugar, me une una gran amistad con Robert desde la época del Valencia. Y en segundo lugar, hablamos de Verratti hace dos meses y todo quedó claro. La falsa polémica surge de una transcripción errónea de mi conversación con Valverde en Nyon, no fiel a lo que realmente dije, en la que efectivamente hablamos de Verratti, entre otras cosas. A partir de ahí, las informaciones relacionadas que han aparecido en los últimos días no se corresponden con la realidad».

Así acaba de defenderse Unai Emery, entrenador del PSG, tras las palabras del pasado sábado de Robert Fernández, director deportivo del FC Barcelona, acerca del interés de la escuadra azulgrana por Marco Verratti. El técnico vasco ha querido dar por zanjado este asunto empleando las redes sociales.