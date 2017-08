El PSG sigue siendo el favorito para fichar a Kylian Mbappé, delantero de 18 años del Mónaco que ahora es su gran objetivo para la recta final del mercado, y que no jugará este fin de semana con su club. Por ese motivo hoy Unai Emery en rueda de prensa ha sido cuestionado acerca de estas informaciones, y su respuesta ha sido evasiva.

«Si no está en el grupo para enfrentarse al Mónaco, es un problema del Mónaco, pero eso no cambia nada para nuestro partido. Nuestros jugadores están aquí y están listos para el domingo. Yo no sé nada del Mónaco», afirmó el preparador.