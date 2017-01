No solamente aprovechan las grandes escuadras para reforzarse, porque también están apurando los compases finales del mercado de invierno para cerrar salidas, como las que acaban de certificar.

El PSG ha anunciado la marcha de Romain Habran al Boulougne-Sud-Mer. Mientras tanto el Manchester City confirmaba la partida de David Faupala, francés de 19 años, al Chesterfield Town.

David Faupala has joined @ChesterfieldFC on loan until April 30.

Good luck, @DavidFaupala9! #mcfc pic.twitter.com/j9cl7VbpVO

— Manchester City (@ManCity) 31 de enero de 2017