Se avecinan más cambios en los periodos de fichajes de los que disfrutan los clubes europeos. Hace unos días, la Premier League decidió acortar el tiempo del que disponen los clubes para firmar nuevos jugadores. Ya no durará dos meses, sino que terminará justo antes de que comience la competición liguera.

Ahora, según The Sun, varios clubes europeos plantean las posibilidad de suprimir el mercado invernal. Todo apunta a que, si no se lleva a cabo dicha medida, sí que podría reducirse drásticamente el periodo de fichajes de enero, que ya no duraría un mes, como hasta el día de hoy. Dicha medida entraría en vigor a partir de la temporada que viene.