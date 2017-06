El nuevo técnico del Real Betis, Quique Setién, habló ayer en los micrófonos de El Transistor de Onda Cero para comentar la actualidad que concierne al club verdiblanco desde su llegada y también para explicar el motivo de su fichaje por el cuadro verdiblanco, que ya le había ofrecido el cargo en dos ocasiones anteriormente.

«El Betis creo que es un equipo, al menos lo que recuerdo de siempre, de cuando he venido aquí, que le gusta el buen fútbol, que disfruta con los buenos jugadores, y creo que esa manera de entender el fútbol es con la que encajo perfectamente. La realidad es que me parece un club enorme, un club extraordinario en cuanto a la pasión que existe, y sé que mi manera de entender el juego es lo que me gusta a mí y a este club y su afición», explicó el entrenador cántabro acerca de las razones que le llevaron a aceptar la propuesta bética.