Tras la marcha de Luciano Spalletti de la Roma, ciertos rumores en Italia le han vinculado con el banquillo del Inter de Milán. Ello ha propiciado que se especule con la posibilidad de que el técnico transalpino se lleve a Radja Nainggolan al conjunto nerazzurri, cómo recoge Goal.

El belga no ha tardado en pronunciarse para rechazar toda posibilidad de acabar jugando en San Siro y en cualquier otro club diferente al de la capital italiana: «Quiero quedarme en la Roma, siempre he dicho eso, para mí es sencillo, y siempre lo he demostrado. Ya dije que no al Chelsea el año pasado». El mediocentro tiene claras sus intenciones de futuro y acaba de un batacazo con los rumores sobre su posible salida de la mano de Spalletti.