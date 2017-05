Para frenar las especulaciones que lo habían alejado del Newcastle recientemente, Rafa Benítez acaba de confirmar hace unos instantes que va a seguir siendo el entrenador de las urracas la temporada que viene. El club también ha hecho lo propio en un comunicado.

El preparador madrileño se ha reunido con los dirigentes del equipo al que acaba de ascender a la Premier League, con el objetivo de comenzar a planificar el siguiente curso. De manera que los caminos de ambas partes seguirán unidos en el nuevo reto que ahora empieza.

NEWS: Club confirms positive discussions with Rafa Benítez ahead of the new @premierleague season

Full story: https://t.co/EaPBsx85NA #NUFC pic.twitter.com/Priv71DmFd

— Newcastle United FC (@NUFC) 10 de mayo de 2017