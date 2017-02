Reconocido seguidor del Real Madrid, el famoso y aclamado tenista Rafael Nadal ha asegurado que, si se dieran las circunstancias oportunas, estaría encantado de poder convertirse en el máximo dirigente del club de sus amores.

«Nunca se sabe lo que puede pasar. Todo el mundo sabe que soy un apasionado del fútbol y el Real Madrid es mi equipo. Hablar de eso ahora es una utopía, pero si me lo preguntas, claro que me gustaría ser presidente. De todas formas, estamos muy bien como estamos, tenemos un gran presidente y no creo que el Real Madrid me necesite para nada ni que vaya a pasar», indicó durante su último acto público.