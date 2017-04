Convertido en uno de los protagonistas de la jornada en nuestra Liga merced a su importancia en la victoria del Real Betis sobre el Eibar –con gol incluido- el centrocampista Dani Ceballos será protagonista el próximo verano. Así, cada vez son más incesantes las informaciones que hablan de un interés del Atlético de Madrid, aunque los rojiblancos no están solos en la puja y desde Italia también llaman a su puerta.

Consultado precisamente sobre su futuro en los micrófonos de El Transistor de Onda Cero, el sevillano de 20 años (25 partidos disputados en Liga), apuntó que «Quiero escuchar el himno de la Champions, ya sea aquí o en otro lado. Los jugadores con talento y proyección se ponen metas y lo van consiguiendo», dejando de este modo la puerta abierta a una salida.

A la hora de hablar de una posible renovación con su club, el jugador reconoció que «No he tenido ninguna reunión con el Betis. El mercado se abre en mes y medio y estoy tranquilo», añadiendo que su prioridad es jugar el Europeo sub 21 y, a partir de ahí, veremos el equipo que hace el Betis. Por último, el bético no quiso decantarse entre Real Madrid y FC Barcelona: «Ninguno me tira más. Son dos equipos que los ves continuamente en competiciones europeas en las finales, peleando por la Liga...»