Manuel García Quilón, representante de Javi García, ha hablado en las últimas horas para ABC de Sevilla, y ha aclarado unas declaraciones anteriores aparecidas en Rusia: «No se me ha entendido bien lo que quería decir. Las expresiones cambian mucho de un idioma a otro. La traducción del inglés al ruso no ha sido la correcta, porque la realidad es que la operación con el Betis no está ni rota ni hecha, sino en stand by».

Parece por lo tanto que el Real Betis sigue con opciones de fichar al jugador del Zenit de San Petersburgo. Aunque desde otros medios como Estadio Deportivo explican que el cuadro verdiblanco puede tener una alternativa, que es la de Esteban Rolón, jugador de 22 años de Argentinos Juniors.