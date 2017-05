Juan C. Navarro

Aunque logró salvar la categoría hace varias semanas, la derrota cosechada ayer mismo ante el Leganés (4-0) podría traer consigo importantes consecuencias. La plantilla del Real Betis ofreció un rendimiento muy pobre ante el cuadro pepinero y su presidente, Ángel Haro, no dudó en enviar un aviso a navegantes.

«La palabra es clara, es una vergüenza, es indigno que se esté tirando el escudo del Betis como se está tirando. Los profesionales tienen que recapacitar. Esperaba en estos últimos partidos un más poco de amor propio, por no decir otra palabra, y estoy viendo que el equipo no está compitiendo. Es triste ver lo que está pasando con el Betis y vamos a tomar todas las decisiones que haya que tomar, vamos a hacer todos los cambios que tengamos que hacer, dentro y fuera del vestuario, para que este equipo compita, para que este equipo sea lo que se merecen los béticos, y no lo que estamos viendo», espetó al término del choque.

Igualmente, el vicepresidente, López Catalán, secundó al mandatario e indicó: «Aquí no hay un único culpable, no solamente la plantilla, el entrenador, el director deportivo... Nosotros asumimos la responsabilidad, somos claramente los máximos responsables de eso y así se lo decimos a los béticos. Entendemos su decepción, que hay que cambiar, que el bético no se merece esto, y desde luego vamos a tomar todas las decisiones para que todo cambie y el Betis al final, para la temporada próxima en la que ya estamos trabajando, sea la que los béticos se merecen».