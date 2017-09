Quique Setién llegó al Real Betis tras no querer renovar con la UD Las Palmas y su intención es la de continuar con el estilo de juego que desarrollaba en la isla. Para ello, el club andaluz a puesto a su disposición todos los recursos posibles. Setién ya avisó de que el proceso de adaptación a su idea llevaría algo de tiempo.

En unas declaraciones recogidas por el diario AS, explica que «aquí ganas y eres feliz, y si a la siguiente semana pierdes hay depresión. No voy a cambiar por ganar o perder, tengo mis convicciones siempre. Lo importante es mantener la tranquilidad y estabilidad. No voy a cambiar por ganar o perder. Tenemos la oportunidad de desarrollar una idea y lo único que necesitamos es un poco de tiempo», insistió el técnico cántabro. El club verdiblanco ha iniciado la competición cosechando una victoria y dos derrotas.