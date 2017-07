Vinculado con un buen número de clubes a lo largo de las últimas semanas, el zaguero danés RIza Durmisi ha aprovechado las preguntas del diario As para negar cualquier tipo de oferta y mostrar su compromiso con el Real Betis.

«No sé nada de ofertas, sólo de intereses, y del interés a la oferta hay un gran trecho. Estas cosas son malas para los futbolistas jóvenes, porque no se concentran en jugar al fútbol, que es lo importante. "Cuando dices que te vas a ir, ya te has ido", como el refrán. Muchos jugadores jóvenes se vuelven locos con esas cosas: leen en un periódico que lo quieren 20 equipos, piensan que son los mejores del Mundo y no se centran en el fútbol. Se relajan en los entrenamientos... Eso no me va a pasar a mí. Si tiene que venir, vendrá», explicó.