Después de una larga y exitosa carrera tanto a nivel de clubes como de selecciones, el lateral español Álvaro Arbeloa decidió poner punto y final a su carrera coincidiendo con el final de la temporada. De este modo, el que fuera jugador del Real Madrid ya ve su futuro fuera de los terrenos de juego, aunque no necesariamente lejos del mundo del fútbol.

Así, en declaraciones que recoge Jugones con motivo de un acto publicitario, el jugador reconoció que «Estaría encantado de volver al Real Madrid, pero siempre en lo que ellos necesiten», si bien también añadió que «Desde que anuncie que me retiraba no he podido hablar con nadie». Parece, por tanto, que habrá que esperar.