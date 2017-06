«Son situaciones muy personales. Para mi gusto personal sí quiero que se quede porque me parece un jugador muy top y se debería quedar porque aún tiene mucho que dar a esta camiseta y todavía es muy joven. Tiene sus razones y lo tenemos que respetar. Si no se siente a gusto y quiere jugar más, que busque lo mejor para él. A nivel personal pienso que James tiene potencial para jugar en el Real Madrid. Si me pregunta mi opinión, le digo que se quede pero obviamente él tiene sus quejas y a lo mejor quería jugar más».

Así ha hablado Cristiano Ronaldo este mediodía durante una entrevista en el programa Jugones, de la Sexta, sobre el futuro de James Rodríguez. El portugués ha dejado entrever que el colombiano quiere abandonar el Real Madrid este verano, como así lo indican numerosos rumores.