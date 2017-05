Además de para analizar la inminente final de Champions League ante la Juventus, el central andaluz Sergio Ramos aprovechó su paso por los micrófonos de Onda Cero para hacer alusión a su futuro y dejar claro que estaría dispuesto a firmar una renovación que garantizase su estancia en el Real Madrid hasta el final de su carrera. «Lo que me planteen me va a parecer bien. Si me dan un año para terminar aquí yo encantado. El presidente ya sabe que me gustaría terminar mi carrera aquí, estaría encantado», indicó.

Igualmente, el futbolista se refirió a la continuidad de uno de los jugadores de la plantilla que viene protagonizando numerosos rumores durante las últimas semanas, el meta Keylor Navas. «Keylor es un porterazo y a la vista están los títulos que hemos conseguido; ha superado muy bien la presión. Estamos abiertos a que venga cualquier jugador pero para mí Keylor es uno de los mejores del mundo. El presidente sabe lo que pienso de traer un nuevo portero; Keylor es un porterazo», aseveró.