El mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez, comentó con El Larguero las salidas de dos jugadores importantes en el club el año pasado: Pepe y Álvaro Morata. Se refirió al ariete español con especial cariño y lamenta no poder contar con él en su plantilla de jugadores.

Sobre el portugués fue claro y conciso: «le ofrecimos un año más y él prefirió buscar otras opciones y la encontró». De Morata comentó que «me hubiera gustado que se hubiera quedado. El Madrid es su casa y no habría problema en que volviera. Es muy amigo de Carvajal, Isco, Asensio, Nacho... Yo veo todos los partidos del Chelsea y me alegro cuando marca».