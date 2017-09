Juan C. Navarro

El RB Leipzig no se inmuta. Aunque en España están creciendo los rumores que vinculan al Real Madrid con su gran estrella, el delantero Timo Werner, la directiva mantiene la calma y deja claro que no contemplan la venta de un futbolista que, además, no cuenta con ningún tipo de cláusula de rescisión en su contrato.

«Tiene contrato hasta 2020 y se siente como pez en el agua. Jugamos en la Liga de Campeones. Con ello le ofrecemos a Timo continuar con su desarrollo. Vemos todo de manera relajada», espetó el gerente del club, Oliver Mintzlaff, antes de reconocer que, en caso de no clasificarse regularmente para la Champions League, sí tendrían problemas para retenerle. «Si nos clasificamos, tendría una plataforma adecuada para seguir desarrollándose con nosotros», concluyó.