Juan C. Navarro

Karim Benzema no ha dudado en dar el visto bueno a uno de los grandes fichajes que anhela el Real Madrid de cara al curso que viene. En declaraciones a Telefoot, el ariete galo ha reconocido que el belga Eden Hazard es un futbolista de su agrado y que estaría encantado de darle la bienvenida al club merengue

«Es un muy buen jugador. ¿qué puedo decir de él?. No he oído los rumores, pero es obvio que sería un buen fichaje. Es un jugador que me gusta mucho. Le deseo lo mejor», explicó el punta al ser cuestionado por la posible incorporación del jugador del Chelsea.