Keylor Navas no arroja la toalla. Aunque una buena parte de los medios que siguen la actualidad del Real Madrid han dado por hecho que el cuadro blanco reclutará a un nuevo arquero al término del curso, el costarricense ha dejado claro que no tiene miedo a la competencia y que está más que dispuesto a cumplir el contrato que le vincula con la entidad. «Tengo 3 años de contrato y no pienso en irme del Madrid. No voy a parar de luchar. Mi objetivo está claro, voy a seguir trabajando para comerme a todo lo que venga», aseveró.

Igualmente, el tico explicó los motivos que le llevaron a cortarse completamente el pelo tras la consecución del título de Liga. «Le dije a Dios que si ganábamos la Liga se lo dedicaría a los niños que luchan en los hospitales contra el cáncer. Y aquí estoy sin pelo, se lo dedico a ellos», explicó.