Keylor Navas, portero del Real Madrid, cuenta en una entrevista al diario Marca cómo vivió la pasada temporada y responde a los rumores sobre el posible fichaje de algún portero por parte del conjunto dirigido por Florentino Pérez.

Asegura que luchará por ser titular, sea quien sea su rival por el puesto. «Estoy muy tranquilo, de verdad. Yo me centro en lo que puedo hacer yo, que es trabajar, esforzarme e intentar ganarme un puesto con los compañeros que tengo. Sólo pienso en trabajar y en ganar títulos, pero con tranquilidad, tratando de disfrutar del día a día (...). Ya tendré tiempo de pensar en lo que venga (...). Tengo dos compañeros increíbles y siempre les he respetado, pero trabajo para jugar, claro. Siempre voy a luchar a muerte contra el que sea, una lucha leal. Y nunca voy a pedir que me regalen nada, porque nunca lo he pedido y tampoco lo he necesitado. Sea contra el que sea lo voy a dar todo, como siempre».