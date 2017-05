Aunque nadie puede poner ni un solo pero a su actuación en aquel momento, el delantero Álvaro Morata se siente en deuda con el Real Madrid por el hecho de haber sido el principal responsable de la eliminación del club blanco de la Champions League hace dos temporadas, cuando él aún militaba en la Juventus.

«Cuando salió el sorteo, se me revolvió tripa. No quería al Madrid. Me decía a mí mismo céntrate, que ahora no juegas en el Madrid, que no son tus compañeros. Hubiera pagado lo que fuese por haber marcado esos dos goles a otro equipo. Estoy en deuda con el Real Madrid y con el Bernabéu, les debo una tarde de Champions como la que les quité», reconoció el futbolista en declaraciones a la televisión oficial del conjunto merengue.