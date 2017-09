Tras ser anunciada ayer, hoy el Real Madrid ha celebrado el acto en el que se certificaba la renovación de Marcelo. De manera que el lateral brasileño ha rubricado el contrato que le une hasta 2022 con el conjunto merengue, del que es actualmente el segundo capitán.

«Es un orgullo formar parte de este club. Me siento muy feliz y afortunado de estar aquí. Estoy muy contento de llegar hace ya más de diez años y firmar por otros cinco. Es un sueño cumplido. El Real Madrid siempre ha sido muy grande. Nada más llegar me enseñó los valores. Lo que ayuda el club por el mundo es increíble. Eso me ha hecho mirar con otros ojos al Madrid, más allá de un gran club, es una institución enorme», ha afirmado el carrilero zurdo.

También ha repasado sus mejores y peores momentos en el club: «Después de diez años, renovar es una gran alegría. Mi familia ha crecido, ahora tengo más ganas que cuando llegué, he madurado mucho aquí. ¿El mejor momento? Cada vez que veo a mi familia contenta porque estoy en el Real Madrid, además de los títulos, por supuesto. ¿El peor? Cuando me llamaron para cederme. Es una cosa normal, no tenía la experiencia que necesitaban pero a partir de ahí ha sacado lo más fuerte de mí».

Por último se ha referido a su futuro: «Voy a llegar ya con canas. Tengo muchas ganas de quedarme aquí mucho tiempo. No sé que sucederá dentro de cinco años. Es un momento muy especial para mí. Espero que no sean los últimos. Es difícil hablar ante un horizonte de cinco años».