Zinedine Zidane habló para los medios de comunicación tras finalizar el partido de pretemporada ante el Manchester United. Fue cuestionado por la llegada de otros jugadores tras la marcha de Álvaro Morata o Danilo. El francés asegura estar contento con lo que tiene, al menos de momento.

Cuando al técnico del Real Madrid le dijeron que si quería otro nueve, contestó que «no. Y lo sabes. No voy a pedir nada. Voy hablando con el presidente. La plantilla, somos 28 aquí, y estoy contento con el trabajo. Luego veremos qué pasa, hasta el 31 de agosto pasa de todo. No pido nada».