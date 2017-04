Sergio Ramos conversó anoche con sus seguidores a través de Twitter y reconoció abiertamente que está dispuesto a desarrollar lo que resta de su carrera deportiva en el Real Madrid. «Me encantaría retirarme en el Madrid», espetó.

Igualmente, el futbolista aseguró que, un vez cuelgue las botas, se planteará seguir vinculado al cuadro blanco de una forma u otra. «Aún queda mucho pero sí, ¿por qué no? Aunque siempre cerca del verde. No hay nada decidido pero entrenar es una opción. ¿Presidente? nunca se sabe, pero por el momento no me veo», explicó.