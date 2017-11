Gareth Bale ha centrado gran parte de la rueda de prensa que Zinedine Zidane ha ofrecido antes de que el Real Madrid reciba al Málaga mañana en Liga. El galés ha trabajado hoy con el grupo y podría estar en la convocatoria para este encuentro del campeonato doméstico, de ahí que muchas preguntas para el francés fueran sobre el atacante.

«Ya sabemos lo que aporta Gareth, es muy fuerte, potente, técnicamente muy bueno. Trabaja mucho, ha hecho grandes partidos en este club. Es verdad que se habla mucho de que está muy lesionado, que juega tres partidos y se lesiona pero es muy importante para nosotros, él lo sabe, yo lo sé y todo el mundo lo sabe. Ahora lo importante es que se ponga bien, no sé cuándo va a jugar, hoy ha entrenado, está bien, sin molestias, pero vamos a ver cuándo va a jugar. Anímicamente para él, queremos que esté con nosotros y quitar todas las cosas negativas que puede tener alrededor», afirmó el técnico.

Por otro lado, no ha desvelado si Sergio Ramos jugará mañana y se ha alegrado del regreso de Keylor Navas y Mateo Kovacic a la dinámica del grupo. También se ha referido a la tarjeta de Dani Carvajal en Chipre: «Lo que sí me sorprende es todo el lío que se está montando con este asunto. Dani no forzó nada, es una acción más, pasó lo que pasó. No forzó nada y ya veremos qué pasa».