El Real Madrid está protagonizando uno de los peores inicios ligueros del club en los últimos años y una de las peores rachas en el Santiago Bernabéu. De tres partidos en casa, el conjunto merengue no ha ganado ninguno. Zinedine Zidane, técnico madridista, ha analizado el mal inicio tras el partido.

«Claro. Hay que vivir con eso. Son tres partidos, el inicio de nuestro campeonato aquí en casa no es el adecuado. No pensábamos que iba a ser así, pero esto no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es el próximo partido. Hacer lo máximo para ganar. Y en el próximo partido en casa en Liga hay que hacer todo para intentar ganar». Sobre la situación de Cristiano Ronaldo comentó que no hay ansiedad. «No, nada. Al contrario, todo lo contrario. Estamos contentos de tener a Cristiano con nosotros y él de estar con el equipo», dijo, según las declaraciones que recoge el diario Marca.