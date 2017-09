Tras el sorprendente empate de hoy en casa ante el Levante (1-1), el entrenador del Real Madrid ha sido cuestionado por si necesitaba un nuevo delantero su equipo tras la salida de Álvaro Morata. Zinedine Zidane confía en que regrese pronto Cristiano Ronaldo y se acaben esos problemas de efectividad que ya sufrió su club ante el Valencia.

«Bueno... Eso no lo podemos cambiar ya. Tenemos esta plantilla y hay que tirar con lo que tenemos. Esperemos que lo de Benzema no sea mucho y el miércoles ya está Cristiano. Las soluciones las encontraremos en nuestra plantilla, en lo que no podemos estar contentos es en nuestro partido de hoy», afirmó el francés.

Por otro lado el francés ha hecho autocrítica tras este tropiezo: «Nos faltaron muchas cosas hoy. Los inicios de los partidos son muy importantes para nosotros y no empezamos bien hoy. Jugamos contra un equipo que estaba encerrado y ante eso hay que meter más intensidad y no lo hicimos. Hay que marcar primero y ellos nos hicieron un gol, eso es lo que más me molesta. Pero no hay que volverse locos y pensar ya en el siguiente partido. Hay que jugar mejor».