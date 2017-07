Gerónimo Rulli, portero de la Real Sociedad, está en la agenda del Nápoles. El club realista pide una cifra entre 20 M€ y 25 M€ por el traspaso del jugador, aunque los italianos ofrecen la opción de que llegue cedido a cambio de 3 M€ y luego tener la obligación de pagar el traspaso del jugador. Es una opción que el Manchester City, copropietario del portero, ve con buenos ojos.

Rulli ha asegurado sentirse halagado por la oferta, pero que su futuro depende totalmente de la Real Sociedad. «En este momento estoy en la Real Sociedad. Cualquier decisión será tomada por la Real, no por mí». Asegura que la oferta le «llena de orgullo, significa que estoy haciendo las cosas bien». Aunque insiste en que «si la real sociedad me quiere vender, lo hará, si no, me quedo aquí. voy a ser felices de todas formas».