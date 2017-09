José Enrique, exjugador de equipos como el Newcastle, Liverpool, o Real Sociedad. No continuará siendo jugador de fútbol. Él mismo ha tomado esa decisión, motivada por los problemas de rodilla que ha arrastrado durante años. El defensa español se lesionó y nadie pudo dar con los motivos de dicha lesión, por lo que se creía que era psicológico y continuaba jugando medicándose, algo que terminó por pasarle factura.

Al acudir a un médico español le dijeron que tenía el menisco roto y que había estado 3 meses jugando en esa situación. El año pasado volvió a España y jugó 27 partidos con el Real Zaragoza, no obstante, a sus 31 años, ha optado por retirarse. Comentó a los dirigentes de la entidad maña que «con 45 o 50 años quiero poder andar. Quiero ser un hombre mayor que pueda caminar, no un inválido», por lo que rescindieron contrato de mutuo acuerdo y José Enrique no volverá a pisar un terreno de juego, según ha confirmado a Marca.