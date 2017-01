Marouane Fellaini ha perdido peso en los red devils pero sigue siendo importante para José Mourinho. El belga comenzó siendo titular pero desde mediados de octubre se ha convertido en uno de los primeros cambios del técnico portugués y este le ha defendido a capa y espada a pesar de algunos errores que ha protagonizado.

Esta situación ha hecho que el Manchester United ejerza la opción de ampliar el contrato de Marouane Fellaini hasta junio de 2018, por lo que el jugador disputará su quinta temporada con el conjunto de Old Trafford.

A good week for @Fellaini - a goal against Hull followed by an #MUFC contract extension until 2018! More: https://t.co/IrP9pVvqmb pic.twitter.com/lOQEk8YcIf

— Manchester United (@ManUtd) 12 de enero de 2017