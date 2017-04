Tras la debacle del FC Barcelona ayer en Turín (3-0), que evidentemente recordó mucho a la de hace dos meses en París, las críticas a la escuadra catalana se han disparado. Y en este caso tenemos que ha sido Rio Ferdinand, ex jugador del Manchester United, que ha cargado con dureza contra los culés.

«¡Hay muchos jugadores que piensas que no podrían haber jugado en el Barça hace tres años! Hay cinco o seis en este equipo que ni siquiera debe ponerse la camiseta. La forma en la que juegan, la intensidad, la calidad, no están en el mismo planeta», afirmó el ex futbolista en palabras a BT Sport.