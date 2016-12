El delantero brasileño vive un gran momento en el Liverpool en el que se ha hecho con la titularidad tras una primera temporada en la que le costó adaptarse a la Premier League: «Creo que he tenido que cambiar mi forma de jugar. Me adapté al fútbol europeo después de jugar en Alemania durante tres años, pero el fútbol Inglés es muy diferente a la Bundesliga. El ritmo es mucho más rápido, me gusta», aseguró en la web oficial del Liverpool.

Esta situación ha hecho que Roberto Firmino esté muy a gusto en el conjunto que dirige Jürgen Klopp y que quiera permanecer en este durante mucho tiempo: «Siendo honesto, me encanta estar aquí y me gustaría estar durante mucho tiempo en la Premier League».