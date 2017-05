El verano pasado Roberto Mancini seguía al mando del Inter de Milán, y ha declarado abiertamente que uno de los fichajes que initentó llevar a cabo para reforzar a la squadra neroazzurri fue el del veterano marfileño del Manchester City, Yaya Toure.

«Traté de llevarlo al Inter, pero no sé por qué no vino, el primer año estuvo atado al contrato, hubo algunas dificultades, pero el año pasado hubo una oportunidad real de llevarlo a Italia. No llegó y no sé el por qué, es un campeón como Andrea Pirlo. A pesar de tener 34 años, es físicamente monstruoso, serio y puede jugar a altos niveles, y ahora parece que quiere renovar. Es un gran campeón», confesó el técnico italiano sobre su última ventana de traspasos vivida en el equipo de San Siro.