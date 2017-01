Fue durante el pasado verano que Rodrigo Caio se colocó como uno de los favoritos para reforzar la defensa del Sevilla. Pero finalmente el central de 23 años no abandonó el Sao Paulo, aunque se ha mantenido en la agenda del cuadro hispalense, y ahora ha sido cuestionado precisamente por ello.

«¿El Sevilla? Lo vi en las redes sociales, pero no tengo nada oficial. No he tenido retorno todavía. Quien se está encargando de esto es el abogado del club, Alexadre Pássaro. Dijo que durante la Copa Florida íbamos a conversar, pero no ha sucedido. No tengo ninguna propuesta oficial para salir, por lo que es difícil decir si me voy a quedar o voy a salir. Tengo el sueño de salir de aquí con un título y ese es mi objetivo», afirmó el jugador en declaraciones a ESPN.