Kostas Manolas ha salido a la palestra para aclarar su futuro en unas declaraciones concedidas a Il Corriere dello Sport. El defensa griego aseguró que «por el contrato no se puede decir nada, no sé qué va a pasar, pero me quedo».

Ha descartado su marcha del conjunto romano, aunque no ha dejado claro si renovará o no. Seguirá siendo una incógnita por el momento, lo único claro es que se queda en la Roma después de haber rechazado ofertas de equipos como el Zenit de San Petersburgo.